Schildkröte auf Abwegen

Eine Schildkröte ist in Büdingen in der Wetterau auf Wanderschaft gegangen. Passanten meldeten die männliche Breitrandschildkröte am vergangenen Freitag bei der Polizei, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Da sich das Verbreitungsgebiet dieser Schildkrötenart auf den Südbalkan und die Ägäische Inseln beschränkt, schlossen die Ermittler, dass es einen Halter geben müsse. „Der gut gepflegte und gut ernährte Zustand der Schildkröte trug zu diesem Eindruck bei”, sagte eine Sprecherin der Polizei. Möglicherweise haben die ansteigenden Temperaturen das Tier aus seinem Winterschlaf geweckt und zum Spaziergang verlockt. Unterschlupf hat das Tier vorerst bei einem fachkundigen Beamten gefunden, der selbst Schildkröten züchtet. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Besitzer, „weil es zu Hause aber nun mal am schönsten ist”.

(dpa)