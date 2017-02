Schirn Kunsthalle zeigt große Magritte-Retrospektive

Dem Schaffen des belgischen Malers René Magritte (1898-1967) widmet die Schirn Kunsthalle in Frankfurt vom 10. Februar an eine umfassende Ausstellung. Damit ist zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder eine Retrospektive des berühmten Surrealisten in Deutschland zu sehen, wie die Kunsthalle mitteilte. Unter dem Titel „Magritte. Der Verrat der Bilder” lotet die Ausstellung das Verhältnis Magrittes zur Philosophie aus. Zu sehen sind rund 70 Arbeiten, darunter auch selten gezeigte Werke aus Privatsammlungen. Die Werkschau wurde gemeinsam mit dem Centre Pompidou in Paris konzipiert. Dort war sie von September bis Januar zu sehen.

(dpa)