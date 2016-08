Schlangenbesitzer wegen Tierquälerei vor Gericht

In seiner Wohnung wurden 26 tote und 27 abgemagerte Schlangen gefunden: Wegen Tierquälerei muss sich ein 42 Jahre alter Mann heute vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Bei einer Überprüfung seiner Wohnung in einem Hinterhaus in der Frankfurter Innenstadt wurden Ende vergangenen Jahres die Reptilien sichergestellt. Es handelte sich dabei um Großschlangen wie Boa Constrictor, Python oder „Hühnerfresser”. Das Gericht will den Fall an einem Verhandlungstag abschließen.

(dpa)