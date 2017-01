Schleierfahnder stellen Waffenarsenal sicher

Erneut Vogelgrippe bestätigt - Zehnter Fall in Hessen

Wiesbaden/Kassel. Die Serie von Vogelgrippefällen in Hessen reißt nicht ab. Bei einem tot in Nordhessen aufgefundenen Mäusebussard wurde ebenfalls das Virus H5N8 nachgewiesen, wie das hessische Umweltministerium am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. mehr