Warnstreik: Schleuse Kostheim bleibt am Dienstag geschlossen

An der Schleuse Kostheim sind die Mitarbeiter am Dienstagmorgen in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Die Wasserschutzpolizei in Wiesbaden teilte mit, dadurch würden alle ein- und ausfahrenden Schiffe auf dem Main blockiert. Im Bereich der Schleuse, einer viel genutzten Staustufe zwischen Main und Rhein, müsse deshalb mit Behinderungen und Schiffsansammlungen gerechnet werden.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten des Wasserstraßen- und Schiffahrtsamtes Aschaffenburg zu dem Ausstand aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

(dpa)