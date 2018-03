Schleuse und Schifffahrt von Warnstreik betroffen

Wegen eines Warnstreiks soll eine viel genutzte Schleuse am (morgigen) Dienstag geschlossen bleiben. Beschäftigte des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Aschaffenburg seien zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Montag in Frankfurt mit. Davon sei auch die Schleuse Kostheim in Hessen betroffen, eine viel genutzte Staustufe zwischen Main und Rhein. Daher seien Verzögerungen in der Binnenschifffahrt möglich. Die Gewerkschaft fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

