Schloss Wächtersbach wird für zehn Millionen Euro saniert

Das seit Jahren leerstehende und baufällige Schloss Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis wird mit einem Millionenprojekt wieder hergerichtet. Am Samstag (25. März) erfolgt der symbolische Start der umfassenden Sanierungsarbeiten, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz am Freitag mitteilte.

Die Stiftung unterstützt die Erneuerung des Daches mit 50 000 Euro. Die gesamte Sanierung des maroden Gebäudes koste rund zehn Millionen Euro, sagte Bürgermeister Andreas Weiher (SPD). Im Herbst 2019 sollen die Arbeiten beendet sein. Geplant ist, dass dann die Stadtverwaltung einzieht. Auch ein Saal und Restaurant sind geplant. Die Kommune hatte den Kauf des aus dem 15. Jahrhundert stammenden Schlosses im Februar 2016 beschlossen.

Das mittlerweile heruntergekommen wirkende Gemäuer ist das ehemalige Residenzschloss der Fürsten zu Ysenburg-Büdingen. Bis in die 1980er Jahre wurde das Schloss genutzt, der Deutsche Entwicklungsdienst hatte dort einen Sitz. Später ging das Schloss in die Hände eines Investors, „der es verkommen ließ”, wie Weiher sagte. Danach war es im Besitz der Globus SB-Warenhäuser. Globus will das alte Rathaus und das angrenzende Bürgerhaus neben dem bestehenden Warenhaus nutzen, um zu expandieren.

