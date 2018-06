Schmal wird Vizepräsident des Deutschen Bauernverbands

Hessens Bauernchef Karsten Schmal ist zum stellvertretenden Präsidenten des Deutschen Bauernverbands aufgerückt. Der 52-Jährige wurde mit 93,6 Prozent der abgegebenen Stimmen auf dem Deutschen Bauertag am Mittwoch in Wiesbaden in das Spitzenamt gewählt. Schmal steht seit 2015 an der Spitze der hessischen Bauern. Er bewirtschaftet mit seiner Familie in Waldeck-Sachsenhausen einen landwirtschaftlichen Betrieb mit dem Schwerpunkt Milchviehhaltung. Im Amt als Vize-Präsident des Deutschen Bauernverbands folgt er auf Werner Hilse aus Niedersachsen, der nicht mehr kandidiert hatte.

(dpa)