Schnee auf der Straße: Auto fährt gegen Baum

Ein Frau ist mit ihrem Auto auf schneeglatter Fahrbahn bei Hünfeld (Kreis Fulda) verunglückt. Der Wagen kam am Sonntagnachmittag von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die 42 Jahre alte Fahrerin sei dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Drei weitere Insassen konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Sie wurden zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzte den Schaden auf 7000 Euro.

(dpa)