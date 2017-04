Hessen-Wetter: Schnee in Hessen! Wintereinbruch am Ostermontag

Wintereinbruch am Ostermontag: In mehreren Höhenlagen Hessens hat es am Morgen geschneit.

In mehreren Höhenlagen Hessens hat es am Morgen geschneit. Besonders betroffen sei die Sauerlandlinie mit Gießen, sagte Meteorologe Christoph Hartmann vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Bis zu vier Zentimeter seien rund um Gießen gefallen. Einige Bäume seien unter der Schneelast umgeknickt, sagte eine Polizeisprecherin. Am Autobahndreieck Reiskirchen habe es eine geschlossene Schneedecke gegeben. „Im April bleibt der Schnee aber nicht liegen. Der Boden ist ja auch nicht ausgekühlt”, sagte Meteorologe Hartmann.

Rund um Weilburg in Mittelhessen waren Straßen weiß. Aus dem Westerwald wurde eine teils geschlossene Schneedecke gemeldet. Einige Zentimeter waren auch in der Rhön und im Vogelsberg gefallen. „Die Autos und der Rasen sind weiß”, sagte ein Polizeisprecher in Fulda. „Es weihnachtet auf dem Bahnhofsvorplatz.” Im Odenwald und dem Taunus blieb es dagegen grau und grün. Zu größeren Unfällen kam es zunächst nicht. „Viele haben aber schon auf Sommerreifen umgestellt”, mahnte der Polizeisprecher in Fulda.

