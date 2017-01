Wetter in Hessen: Schnee in Hessen bleibt voraussichtlich liegen

Nach Sturmtief „Egon” beruhigt sich das Wetter in Hessen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte, fällt am Sonntag nur noch vereinzelt Schnee. Auch der Wind wird allmählich schwächer. Für die nächsten Tage erwartet der DWD Hochdruckwetter. Die Temperaturen steigen jedoch nicht. „Es wird knackig kalt. Der Schnee, den wir jetzt haben, bleibt überwiegend liegen”, sagte DWD-Meteorologe Erwin Hafenrichter. Vor allem im Odenwald können sich Rodler freuen: Über Grasellenbach (Landkreis Bergstraße) und Hesseneck (Odenwaldkreis) liegt bei Minusgraden eine Schneedecke von rund zehn Zentimetern, wie die Odenwald Tourismus GmbH in Michelstadt am Samstag mitteilte.

(dpa)