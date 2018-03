Schnee und Eis bringen Osthessen Verkehrschaos: Kaum Unfälle

Schnee und glatte Straßen haben in der Nacht zum Samstag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Hessen geführt. Autos kamen ins Rutschen, Fußgänger kamen nur langsam auf den verschneiten Gehwegen voran. In Osthessen blockierten liegengebliebene Lastwagen die Autobahnen und lösten damit kilometerlange Staus aus. Der nördliche Teil der Autobahn 5 war zeitweise nur mit Winterausrüstung befahrbar.

Vor allem am Kirchheimer Dreieck stellten sich auf den verschneiten Strecken zahlreiche Sattelschlepper quer, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt staute sich der Verkehr auf den Autobahnen 4, 5 und 7 bis zum Samstagmorgen auf einer Strecke von zehn Kilometern. Auch die Umleitungsstrecken und angrenzenden Bundesstraßen waren betroffen.

„Die Autobahnpolizei musste wiederholt feststellen, dass Lkw-Fahrer einfach herausziehen und sogar die gebildete Rettungsgasse zustellen. In einem Fall waren sogar zwei Streufahrzeuge der Autobahnmeisterei im Stau eingeschlossen”, berichtete ein Sprecher der Polizei in Fulda. Viele der Sattelschlepper hatten nach Polizeiangaben lediglich auf den Antriebsrädern Winterreifen montiert und mussten vom Technischen Hilfswerk mühsam freigeschleppt werden.

Zu größeren witterungsbedingten Unfällen kam es jedoch kaum. „Wenn, dann blieb es bei Blechschäden”, sagte ein Polizeisprecher in Darmstadt. Auch das für Südosthessen zuständige Polizeipräsidium in Offenbach meldete zunächst keine Zwischenfälle von den verschneiten Straßen. „Es gab nichts, was ausschließlich auf das Wetter zurückzuführen wäre”, sagte auch ein Sprecher des westhessischen Polizeipräsidiums in Wiesbaden. Am Frankfurter Flughafen konnten elf Maschinen nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport am Samstag wetterbedingt nicht starten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hatte seit Tagen Autofahrer vor einem Schnee- und Regengebiet gewarnt, das in der Nacht über Hessen hinwegzog. Laut DWD muss auch in den kommenden Tagen weiter mit glatten Straßen gerechnet werden. Denn mindestens bis Anfang der Woche ziehen immer neue Niederschlagsgebiete über das Land hinweg. Die bringen je nach Temperatur Schnee oder Regen, der auf den noch immer kalten Böden frieren kann.

Besonders hoch sei das Risiko von glatten Straßen in der Nacht zum Montag, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach. Denn dann liegen die Temperaturen vor allem im nordhessischen Bergland unter dem Gefrierpunkt. Tagsüber soll es hingegen meist frostfrei bleiben. An der Bergstraße werden Temperaturen von bis zu 12 Grad erwartet. Im restlichen Land pendeln die Werte zwischen vier und elf Grad.

(dpa)