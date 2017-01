Verkehrschaos: Schnee und Glätte bremsen Autofahrer in Hessen aus

Bilderstrecke Schnee und Eisglätte: Chaos auf den Taunus-Straßen

In Hessen haben Glatteis und kräftiger Schneefall am Dienstagmorgen für teilweise erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach Angaben der Polizei standen zahlreiche Autofahrer etwa im Taunus und in Mittelhessen im Stau. Wegen der Witterung habe es eine ganze Reihe an Unfällen mit Blechschäden gegeben. Die Schadenshöhe sei aber meist gering geblieben.



Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes müssen die Autofahrer noch bis zum Abend vielerorts mit Schneefall, örtlich auch mit gefrierendem Regen rechnen.

(dpa)