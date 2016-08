Zu Besuch bei einer Weinverkostung: Schnüffeln und schwenken

Jedes Jahr am 1. September ist Verkaufsstart der Großen Gewächse des Verbands der Spitzenweingüter VDP. Wir waren bei der exklusiven Vorpremiere der Burgundersorten im Kurhaus in Wiesbaden dabei.

Andächtige Stille herrscht im Saal. Gut 30 Weinfachleute haben sich an den langen Tischen niedergelassen, vor jedem sechs Weingläser, Unterlagen, eine Flasche Wasser und – ganz wichtig – ein Ausgießer. Gut 30 Experten schnüffeln, schwenken und schmecken. Es ist Ende August, und in der prosaischen Atmosphäre findet gerade eine Premiere statt: In die Gläser rinnt der neueste Jahrgang des Großen Gewächses des Verbandes der Prädikatsweingüter (VDP).

Großes Gewächs – das ist das, was in anderen Ländern die Grand Crus sind: Die besten trockenen Weine aus den besten Lagen Deutschlands. So zumindest definiert sie der VDP selbst: „Die Großen Gewächse repräsentieren das Idealbild der deutschen Weinlandschaften“, sagt VDP-Geschäftsführerin Hilke Nagel: „Die besten Weine aus den besten Lagen, handgelesen und mit besonderen Eigenschaften, die ihren Herkunftscharakter über den Geschmack zeigen.“

Nach Regeln des VDP

Es ist also die Spitze dessen, was die deutschen Winzer zu bieten haben: Selektiv gelesene Weine mit den höchsten Qualitätsanforderungen und langer Reife, erst ab dem 1. September dürfen Große Gewächse nach den Regeln des VDP verkauft werden. Und tatsächlich ist der erste Eindruck: dicht, unheimlich dicht. Im Glase funkeln Weißburgunder, allesamt komplexe Weine, saftig, und mit einem unglaublichen Aromenspiel. Birne, Äpfel, leichte Grasnoten, eine frische Blumenwiese, dann wieder Litschi – solche Aromen schlagen der Nase aus dem Glas entgegen, entfalten sich am Gaumen, wenn der Wein im Munde schwappt.

Einzigartige Weine seien die Großen Gewächse, sagt Nagel, große Weine viele von ihnen – und keine Schnellschüsse: „Das sind keine Weine rasch für heute Abend, sondern Weine, die Beachtung brauchen, mit denen man sich auseinandersetzen muss“, sagt sie, und vergleicht die Großen Gewächse mit einer Wagneroper: Die erschließe sich auch meist nicht beim ersten Hören, sondern sei „anstrengend und nicht einfach“. So sei das auch mit den Großen Gewächsen: „Das hier ist genau so eine Premiere wie bei Wagner, auch der Wein ist so ein Kulturgut.“

33 Euro im Schnitt

Es ist vielleicht auch die Erklärung, warum in Deutschland eigentlich nur Eingeweihte auf den Verkaufsstart am 1. September hinfiebern. Im Gegensatz zum „Beaujolais Primeur“, dem neuen Wein eines Jahrgangs aus dem Burgund, erwarten deutsche Verbraucher nicht unbedingt mit Hochspannung die Premiere der Großen Gewächse.

Das liegt auch an den Preisen: 33 Euro kostet im Schnitt eine Flasche Großes Gewächs, die Preisspanne reicht etwa für einen Rheingau-Riesling von 19 bis 45 Euro, ein Spätburgunder Großes Gewächs kann auch schon mal bis zu 65 Euro kosten. „Wir reden über drei bis fünf Prozent der Menschen, die solche Weine trinken“, sagt die Sommelière Christina Fischer. Große Gewächse seien Weine zum Lagern, bei Verkaufsstart oft noch nicht wirklich trinkreif entwickelt. Tolle Menübegleiter seien das, sagt Fischer, aber Weine auf diesem Niveau seien eben „immer auch Nischenprodukte.“ Das liegt auch an der Menge: 2015 wurden rund 1,2 Millionen Flaschen Große Gewächse von VDP-Winzern erzeugt, das waren gerade einmal 3,8 Prozent der gesamten VDP-Produktion. Und unter dem VDP-Adler versammeln sich nur 198 Weingüter, deren Erntemenge etwa drei Prozent der bundesdeutschen Weinernte ausmacht.

Und doch brauche es ein Produkt wie das Große Gewächs, sagen Branchenkenner: Als Ansporn und Nachweis dessen, was deutsche Winzer an der Spitze eben auch leisten können. Mit dem Großen Gewächs sei eine Botschaft von Qualität und Exzellenz verbunden, die in Deutschland mit dem Zweiten Weltkrieg weitgehend verloren ging, sagt Nagel: „Nach dem Krieg gab es ein anderes Bedürfnis“, satt werden, etwas Süßes im Glas haben, der Qualitätsanspruch wich der Massenproduktion und den süßen Spätlesen.

Seit 20 Jahren

Erst seit etwa 20 Jahren arbeite der VDP wieder an einer Definition von trockenen Spitzenweinen, betont Nagel, in Frankreich gibt es hingegen eine ungebrochene Kontinuität seit 1850. Mit den Rotweinen befinden wir uns noch im Jahr 2014, die Großen Gewächse brauchen ein Jahr länger zu reifen. Der Unterschied ist spürbar: Während die 2015er Weine die Sprache eines herausragenden Jahrgangs sprechen, sind die Weine aus 2014 roher, weniger rund und schmecken oft noch unfertig.

Die Rheingauer Spätburgunder überraschen mit dunklen Waldbeer-Aromen, leichten Holznoten und viel Frische, besonders die Weine aus dem Assmannshäuser Höllenberg sich weich, rund und teilweise würzig-pfeffrig. „Die Qualität ist etwas niederschmetternd, man hat in der Gesamtheit wenig Spitzen“, urteilt hingegen Fischer. Das habe am schwierigen Jahrgang 2014 gelegen.

Der VDP müsse aber noch mehr Augenmerk darauf legen, dass in der Spitze auch wirklich Spitze drin sei. 450 Große Gewächse gibt es in diesem Jahr, „beileibe nicht alle sind große Weine“, betont Fischer: „Weniger wäre da manchmal mehr.“