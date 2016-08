Schriftsteller Stanisic erhält Rheingau Literatur Preis

Der in Bosnien geborene Schriftsteller wird in diesem Jahr mit dem Rheingau Literatur Preis ausgezeichnet. Die Erzählungen seines Bandes „Fallensteller” seien das Meisterstück eines Sprachvirtuosen, begründete das Rheingau Literatur Festival in Oestrich-Winkel am Mittwoch in einer Mitteilung die Wahl. Die Sätze des 1978 geborenen Stanisic gingen wie „leichtartige Billardkugeln” das Spiel mit Illusionen ein und entfalteten „Zauberkunde und hintersinnigen Humor”.

Der Preis wird seit 1994 vergeben und ist mit 11 111 Euro sowie 111 Flaschen Rheingauer Riesling dotiert. Zu den bisherigen Trägern gehören unter anderem Robert Gernhardt, Clemens Meyer, Ursula Krechel, Christoph Peters, Josef Haslinger, Sten Nadolny und Ralph Dutli. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Klaus Modick. Stanisic wird den Preis am 25. September entgegennehmen und am 14. September das diesjährige Rheingau Literatur Festival eröffnen.

(dpa)