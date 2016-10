Kritik von Islam-Experten: Schröter: Bei muslimischen Verbänden genau hinsehen

Die Islam-Experten Susanne Schröter und Ahmad Mansour haben eine sorgfältige Auswahl islamischer Verbände und Moscheegemeinden als Partner in der Präventions- und Jugendarbeit gefordert. „Ich warne davor, allzu unbedenklich mit diesen Organisationen zusammenzuarbeiten”, sagte die Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam (FFGI) am Freitag bei einer Fachtagung in Frankfurt. Mansour, Programmdirektor der European Foundation for Democracy, mahnte: „Lippenbekenntnisse gegen Radikalisierung reichen nicht.” Es sollten nicht nur Verbände, sondern auch liberale, säkulare Muslime unterstützt werden.

Dass das Bundesfamilienministerium Fördergeld an den Deutsch-Islamischen Vereinsverband Rhein-Main (DIV) für ein Anti-Radikalisierungsprogramm stoppen musste, weil dieser sich als problematisch entpuppte, ist nach Einschätzung Mansours „ein absoluter Skandal, aber kein Einzelfall”. Der DIV, in dem nach den Worten Schröters 46 sehr unterschiedliche Gemeinden zusammengeschlossen sind, wurde inzwischen vom Verfassungsschutz als „extremistisch beeinflusst” eingestuft.

„Es müssen Projekte unterstützt werden, die auch den heißen Brei anfassen”, forderte Autor Mansour („Generation Allah, wieso wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen”). „Nur auf Anti-Diskriminierung und Empowerment (Stärkung) zu setzten, reicht nicht.” Salafismus werde zudem zwar von vielen als Jugendbewegung bezeichnet. „Die Ideologie spielt aber eine große Rolle und die müssen wir ernst nehmen.”

„Es gibt auch bestimmte Islamverständnisse, die leider zur Radikalisierung führen.” Schwerpunkte dieses Verständnisse seien neben dem Buchstabenglaube, die Angstpädagogik, die Tabuisierung der Sexualität sowie Denkformate in Schwarz-Weiß: in Opfer und Feinde.

Schröter kritisierte die Entscheidung der Stadt Frankfurt, gegenüber einer Moschee eine Flüchtlingsunterkunft einzurichten, die seit Jahren als Treffpunkt junger radikaler Salafisten bekannt sei. „Jeder Salafist freut sich ja, wenn er die Flüchtlinge direkt vor der Nase hat”, kritisierte die Ethnologin. 79 Menschen leben derzeit in der Unterkunft, darunter 14 Minderjährige. Die Stadt hatte ihre Entscheidung damit begründet, dass es an anderen Standortgen gemangelt habe, und auf offenen Dialog mit den Bewohnern gesetzt.

Gegen die 17 Jahre alte Tochter des Imams der Abu Hanifa Moschee im Stadtteil Bergen-Enkheim ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Das Mädchen soll den Ermittlern zufolge Kontakte zu IS-Angehörigen gehabt und seine Ausreise nach Syrien vorbereitet haben. Der Verfassungsschutz stuft die Moschee als „islamistisch beeinflusst” ein.

(dpa)