Schüler müssen grundsätzlich an Klassenfahrten teilnehmen

Mit einem Plastikkreuz fing alles an Warum eine junge Langenerin sich am Ostersonntag taufen lassen will

Mit zehn Jahren fand Vanessa Khalifé im Keller ein Kreuz aus Plastik, etwa so groß wie ein Taschenbuch. Damals begann ihre Beziehung zu Gott. Jetzt, 19 Jahre später, wird sie sich taufen lassen und damit ein Teil der römisch-katholischen Gemeinschaft werden. mehr