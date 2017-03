Schülerinnen klagen über Übelkeit: Berufsschule geräumt

Ein berufliches Gymnasium im südhessischen Bensheim ist am Freitag geräumt worden, nachdem mehrere Schülerinnen über Übelkeit, Husten und gereizte Augen geklagt hatten. Wahrscheinlich sei in einem der Klassenzimmer Reizmittel ausgeströmt, teilte die Polizei am Freitag mit. Genauere Angaben zu dem Stoff konnten die Beamten nicht machen.

Neun Schülerinnen im Alter von 19 bis 24 Jahren wurden ärztlich behandelt, fünf von ihnen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach rund einer Stunde konnten die übrigen Schüler zurück ins Gebäude, für sie ging der Unterricht weiter. Laut Polizei waren sieben Feuerwehrfahrzeuge und acht Rettungswagen an dem Einsatz beteiligt.

(dpa)