Schülerpraktikant bei Arbeit tödlich verunglückt

Ein 16-jähriger Schülerpraktikant ist bei seiner Arbeit in Runkel (Kreis Limburg-Weilburg) tödlich verunglückt. Es werde von einem Unfall ausgegangen, berichtete die Polizei in Limburg am Mittwoch. Der aus Runkel stammende Jugendliche hatte im Hafen von Dehrn auftragsgemäß ein Boot gereinigt. Ein Zeuge fand ihn dort leblos am späten Dienstagnachmittag. Er wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, dort starb er am Abend. Die Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar.

(dpa)