Schüsse auf Rockerboss Thema bei „Aktenzeichen XY”

Fünf Monate nach den tödlichen Schüssen auf den Chef der Gießener Hells Angels hoffen die Ermittler auf neue Hinweise durch Fernsehzuschauer. Der Fall wird an diesem Mittwoch (1. März, 20.15 Uhr) in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst” vorgestellt, wie die Staatsanwaltschaft Gießen und das hessische Landeskriminalamt am Montag gemeinsam mitteilten. Dabei werde es auch um die Tatwerkzeuge gehen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Details sollten erst in der Sendung genannt werden.

Der Präsident der Gießener Rocker, Aygün Mucuk, war Anfang Oktober mit mindestens 16 Schüssen getötet worden. Tatort war das Clubheim der Gießener Hells Angels im benachbarten Wettenberg. Nach wie vor habe man keinen Verdächtigen festnehmen können, sagte der Sprecher.

(dpa)