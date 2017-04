Prozess in Frankfurt: Schüsse in der Psychiatrie: Täter in Anstalt eingewiesen

Schuldunfähig, aber eine Gefahr für die Allgemeinheit: Das Landgericht Frankfurt hat am Montag einen 33 Jahre alten Mann dauerhaft in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Schuldunfähig, aber eine Gefahr für die Allgemeinheit: Das Landgericht Frankfurt hat am Montag einen 33 Jahre alten Mann dauerhaft in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der psychisch kranke Mann war im vergangenen Juli von der Polizei aufgegriffen worden. Als er sich in der Klinik der Behandlung widersetzte und aggressiv wurde, wurden Polizeibeamte in die Psychiatrie gerufen, damit der desorientierte Mann fixiert werden könne. Dabei gelang es ihm, an die Dienstwaffe eines Beamten zu gelangen und insgesamt 15 Schüsse abzufeuern. Ein Beamter und ein Pfleger wurden schwer verletzt.

Nach Ansicht der Schwurgerichtskammer kann der 33-Jährige strafrechtlich nicht für seine Tat zur Verantwortung gezogen werden. Die Unterbringung in der Psychiatrie kann dagegen wegen der Gefährlichkeit des Mannes nach Auffassung des Gerichts nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. „Dieser Prozess ist ein Paradebeispiel, welches Gefahrenpotenzial von psychisch Kranken ausgeht”, sagte der Vorsitzende Richter.

Auch die Staatsanwaltschaft und der Verteidiger hatten sich für die Unterbringung des Mannes ausgesprochen.

