Schützenvereine melden Mitgliederplus

Erstmals seit 22 Jahren haben die hessischen Schützenvereine im vergangenen Jahr wieder Mitglieder hinzugewonnen. Der Zuwachs habe bei 0,7 Prozent gelegen, sagte der Geschäftsführer des Hessischen Schützenverbands, Hans Bröer, am Dienstag in Frankfurt. Jetzt gibt es knapp 100 000 Schützen in Hessen.

In Frankfurt wird vom 27. bis 30. April der 60. Deutsche Schützentag unter anderem mit einem Zapfenstreich und einem großen traditionellen Festzug in Schützentracht stattfinden. Mehr als 5000 Teilnehmer reisen aus ganz Deutschland an, um daran teilzunehmen. Außerdem auf dem Programm stehen unter anderem die Wahl eines neuen Präsidenten, ein Empfang der hessischen Landesregierung und des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt, Peter Feldmann (SPD), sowie ein Festakt in der Paulskirche. Im Anschluss an den Festzug am Samstagmittag werden der neue Bundesschützenkönig und der neue Bundesjugendschützenkönig bekanntgegeben. Sie werden zuvor beim Sportschießen im Landesleistungszentrum ermittelt. Den Abschluss der Festivitäten stellen ein Schützenball mit Musical-Aufführung in der Alten Oper sowie ein Gottesdienst am Sonntagmorgen im Frankfurter Dom mit Weihbischof Thomas Löhr dar.

Der Hessische Schützenverband ist nach Bayern, Niedersachsen und dem Nordwestdeutschen Verband der viertgrößte in Deutschland. Er hat 1080 Vereine. Mehr als jedes fünfte Mitglied ist weiblich. Bundesweit engagieren sich mehr als 1,3 Millionen Sportler in Schützenvereinen. Nach den Erfolgen deutscher Schützen bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 interessierten sich immer mehr Menschen für den Schießsport, sagte Bröer: „Vor allem der Bogensport boomt.”

