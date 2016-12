Hessischer Landtag beschließt Haushalt: Schuldenabbau in Sicht

Alle Parteien im Hessischen Landtag versichern, es gehe ihnen vor allem um die Sicherung der Zukunft. Das gilt auch und gerade für den Landeshaushalt, der am Mittwoch in Wiesbaden zur dritten und letzten Lesung ansteht. Der Streitpunkt aber ist: Wird dieses Ziel vor allem durch Schuldenabbau und Sparen erreicht, wie es die schwarz-grüne Landesregierung will? Oder ist es besser, angesichts sprudelnder Steuereinnahmen jetzt mehr zu investieren, um vor allem Bildung und Infrastruktur für kommende Zeiten zu sichern und zu verbessern, wie die Opposition aus SPD, Linke und FDP argumentiert?

Wie ein roter Faden

Die unterschiedlichen Auffassungen dazu ziehen sich wie ein roter Faden durch die anderthalb Stunden dauernde Haushaltsdebatte, an deren Ende der Etat des Landes Hessen für das Jahr 2017 schließlich mit den Stimmen der Regierungsparteien CDU und Grüne gegen die der drei Oppositionsfraktionen endgültig verabschiedet wird.

Für Finanzminister Thomas Schäfer (CDU), in dessen Haus das umfangreiche Werk entstanden ist, ist die Einhaltung der in der Verfassung verankerten Schuldenbremse jedenfalls das wichtigste Ziel. Danach muss das Land spätestens im Jahr 2020 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Doch Schäfer hat den Ehrgeiz, das früher zu schaffen.

Spätestens 2019 will er ohne Neuverschuldung auskommen. „Wir sind auf einem extrem guten Weg, die schwarze Null schon 2018 / 19 zu erreichen“, ruft der Minister aus und nennt den Schuldenabbau „generationengerecht“.

Die jahrzehntelange Praxis, mit höheren Steuereinnahmen möglichst viele Ausgaben zu finanzieren, sei vorbei. Im kommenden Jahr nimmt das Land laut Haushaltsplan indes noch einmal 250 Millionen Euro an neuen Schulden auf. Allerdings sind das schon 45 Prozent weniger, als im Haushalt für das zu Ende gehende Jahr 2016 stehen, wie Thomas Schäfer in seiner Rede betont. Und er hebt hervor, dass die Mittel für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen mit 1,8 Milliarden Euro im laufenden und 1,6 Milliarden im kommenden Jahr gestemmt werden, ohne Leistungen für die Bürger an anderer Stelle zu kürzen. Über diese Ausgaben nach dem von CDU und Grünen gemeinsam mit der SPD erstellten Aktionsplan für Flüchtlinge und gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt es in der vorweihnachtlich ausgesprochen sachlichen Debatte keinen Streit.

Zu wenig Investitionen

Der SPD-Finanzpolitiker Norbert Schmitt, Linken-Fraktionschef Willi van Ooyen und Jörg-Uwe Hahn von der FDP kritisieren aber unisono, dass die Landesregierung zu wenig investiere. Das sei der Pferdefuß des Etats, bemängelt Schmitt. Dabei habe das Land dank höherer Steuereinnahmen und mehr Mitteln vom Bund im kommenden Jahr sage und schreibe 4,7 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Da müsse es doch möglich sein, mehr für Straßenbau, bezahlbare Wohnungen, öffentlichen Nahverkehr und die darbenden Kommunen zu tun. Auch fordert er erneut, die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst auf die Beamten zu übertragen. Der Verweis auf die Schuldenbremse als Gegenargument sei nur eine „billige Ausrede“.

Linken-Fraktionschef van Ooyen wirft der Koalition vor, der schwarzen Null wie einem Fetisch anzuhängen. Ein andauernder Verschleiß der Infrastruktur sei aber auch nicht nachhaltig. Der FDP-Finanzpolitiker Hahn fordert Investitionen in die Digitalisierung, frühkindliche Bildung und eine Offensive für den Straßenbau. Zugleich bezweifelt er, dass die Landesregierung wirklich alles für den Schuldenabbau tue.

Frank Kaufmann von den Grünen ist dagegen ganz beim Finanzminister und warnt davor, die Rücklage zu plündern. Und was die Beamten angehe, werde ja die Arbeitszeit um eine Stunde verkürzt. Der CDU-Abgeordnete Walter Arnold verweist auf mehr Mittel für die Kommunen und neue Stellen, vor allem bei Polizei und Lehrern.

Einigkeit wird nicht erzielt, aber Finanzminister Schäfer lobt am Ende, er habe schon schärfere Debatten erlebt.