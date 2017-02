Schulgesetz-Reform: Eltern und Schüler präzisieren Kritik

Eltern, Schüler und Gewerkschaften sind von der geplanten Reform des hessischen Schulgesetzes bislang enttäuscht. Heute wollen sie in Wiesbaden erläutern, was sie sich von der Novelle erwarten. Für Mittwoch ist im Landtag eine Expertenanhörung zum Thema geplant. Die Regierungsfraktionen CDU und Grüne hatten den Entwurf mit mehr als 100 Änderungen Mitte Oktober 2016 in den Landtag eingebracht.

Nach Einschätzung von Landeselternbeirat, Schülervertretung und Gewerkschaften wird der bisherige Vorschlag den bildungspolitischen Herausforderungen nicht gerecht. Kritisch sehen sie unter anderem die geplanten Änderungen beim gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht-behinderten Kindern und bei den Ganztagsschulen.

(dpa)