Schwache Beteiligung bei OB-Stichwahl in Frankfurt

Bei der Stichwahl um den Oberbürgermeister-Posten in Frankfurt hat sich am Sonntag eine schwache Beteiligung abgezeichnet. Nach Angaben der Stadt waren bis 14.00 Uhr erst 16 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen gegangen. Noch bis 18.00 Uhr können mehr als 500 000 Bürger ihre Stimme abgeben.

Als Favorit gilt Amtsinhaber Peter Feldmann von der SPD, der bei der ersten Wahlrunde am 25. Februar mit 46 Prozent der Stimmen klar vorn gelegen hatte. Im Rennen ist auch noch CDU-Herausforderin Bernadette Weyland, die zuletzt 25,4 Prozent erreicht hatte. Mit einem Ergebnis der Stichwahl wird gegen 20.00 Uhr gerechnet.

Weil beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen fälschlicherweise die Zahl der Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl als Bezugsgröße verwendet wurde, gab es Verwirrung um die Zahlen. Bei der Wahl zum Bundestag waren deutlich weniger Menschen berechtigt, weil bei der OB-Wahl vor zwei Wochen auch die in Frankfurt gemeldeten Bürger aus anderen EU-Ländern mit abstimmen konnten. Daher war eine durchweg hohe Wahlbeteiligung von zuletzt 55,8 Prozent gemeldet worden.

Nach der Auszählung blieb nur noch eine Beteiligung von 37,6 Prozent übrig. „Diesmal haben wir aber die richtige Berechnungsgrundlage”, versicherte eine Sprecherin der Stadt Frankfurt am Sonntag.

(dpa)