Schwan bremst Zugverkehr aus

Ein Schwan hat in Wetzlar für einen Polizeieinsatz und kleinere Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt sich das Tier am Sonntag auf einer Brücke in der Nähe des Bahnhofs unmittelbar an den Gleisen auf. Die Züge mussten deshalb in dem Bereich langsamer fahren. Polizisten fingen den Schwan schließlich ein und brachten ihn unversehrt in eine Tierklinik.

(dpa)