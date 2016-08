Zwei erfolgreiche Grünen-Politiker – was haben sie sich zu sagen? Der eine ist Jochen Partsch, erster grüner Oberbürgermeister in Hessen. Der andere ist stellvertrender Ministerpäsident in Schleswig-Holstein. FNP-Redakteur Olaf Kern traf beide zum Gespräch beim Sommerfest der Grünen in Darmstadt.

Herr Partsch, Herr Habeck, Sie sind beide erfolgreiche grüne Politiker. Was bedeutet politischer Erfolg für Sie?

ROBERT HABECK: Ich würde es nicht an Posten festmachen. Erfolg in der Politik bedeutet, Dinge zu verändern und den Leuten nachher noch in die Augen schauen zu können. Aus dem Amt heraus etwas Gutes zu machen.

JOCHEN PARTSCH: Ohne es jetzt an einzelnen Projekten festmachen zu wollen: Erfolg ist für mich, wenn wir es schaffen, in der Stadt gut miteinander zu reden und zu entscheiden, ohne Hass und ohne Ausgrenzung. Wenn es gelingt, gute Nachbarschaften zu schaffen, immer wieder Neues auszuprobieren und offen zu bleiben.

Herr Habeck hat einmal gesagt, ,als Minister kann ich nicht als Parteipolitiker fungieren‘. Haben Sie Verständnis für so viel Pragmatismus, Herr Partsch?

PARTSCH: Völlig. Es geht gar nicht anders. Wenn ich als Oberbürgermeister in Darmstadt mit den Menschen rede, dann habe ich natürlich meine grünen, ökologischen, emanzipatorischen Überzeugungen, aber ich muss mit allen gesellschaftlichen Gruppierungen im Gespräch bleiben.

HABECK: Ich habe damit auch nicht gemeint, dass ich als Minister plötzlich aufhöre, für die Werte einzutreten, für die ich stehe – im Gegenteil. Aber mir ist klar, dass nicht jeder meine Sicht teilt. Also muss ich argumentieren und nach Lösungen suchen. Gesellschaftliche Verantwortung als Oberbürgermeister oder Minister zu tragen, heißt Mehrheitsfähigkeit herzustellen. Dass das Früchte trägt, sieht man an Jochen Partsch oder an Winfried Kretschmann.

Laufen Sie nicht Gefahr, grüne Positionen immer mehr aufzugeben oder das eigene Profil zu verwässern? Die Kanzlerin adoptiert immer ja mehr grüne Themen. Was bleibt von den früheren Idealen, was ist heute noch Grün?

HABECK: Vor der Gefahr, die Sie sehen, habe ich null Angst. Es ist eher so, dass mein Idealismus im Amt – zu meiner Überraschung – gewachsen ist. Veränderung gibt es ja nur, wenn man sie in der Wirklichkeit umsetzt. Durch Beschlüsse allein wird ja nichts besser. Und ich bin alles andere als traurig, dass grüne Positionen in den letzten Jahren immer weiter mehrheitsfähig geworden sind – nehmen Sie die Energiewende. Das ist doch ein Ansporn.

PARTSCH: Für mich gibt es immer noch klare Unterschiede, auch im Regierungshandeln, etwa was ein grüner Oberbürgermeister macht oder ein christdemokratischer. Wenn es um Fragen der Verkehrspolitik geht oder um Fragen der Integration etwa. Oder: Wie hoch ist der Anteil von sozialem Wohnungsbau, wollen wir autoarme Quartiere? Die Leute wissen schon sehr genau, wer diese Themen voranbringt. Ich sehe es auch als Erfolg an, wenn andere Parteien oder die Kanzlerin zumindest verbal, teilweise auch in der politischen Praxis, sich auf die Grünen zubewegen.

Herr Kretschmann war ja gerade wohl mit der Kanzlerin essen. Was sagen Sie zu Schwarz-Grün im Bund? Wie realistisch ist diese Konstellation nach der nächsten Bundestagswahl?

PARTSCH: Es ist eine Option. Es gibt aber auch andere Optionen. Die Frage ist nur: Wie können wir als Grüne das Land am besten voranbringen?

HABECK: Ich habe immer gesagt, dass wir Grüne uns als eigenständige Partei definieren müssen, mit einem breiten politischen Angebot. Ich will übrigens mal darauf hinweisen, dass Winfried Kretschmanns Regierung Grün-Schwarz ist, nicht Schwarz-Grün. Da gibt es einen gewissen Unterschied.

PARTSCH: Sehe ich genauso.

Grün-Schwarz – wäre das nicht doch ein bisschen zu optimistisch gedacht im Hinblick auf die Bundestagswahl?

HABECK: Ich wollte nur damit sagen, dass Kretschmann schließlich einen Wahlkampf gegen die CDU geführt hat. Er ist zwar jetzt in einer grün-schwarzen Koalition, aber er hat für Rot-Grün gekämpft. In jeder Regierung, an der die Grünen beteiligt sind, – das sehen wir gerade auch auf Länderebene – können sie wachsen.

Nicht alle Grünen in der Partei finden das gut. Es gibt auch viel Kritik an Kretschmann. Fast scheint, dass manchmal die Lager wieder aufbrechen. Robert Habeck bewirbt sich gerade um die Spitzenkandidatur in der Partei. Was kann die Bundespartei von einem erfolgreichem Kommunalpolitiker wie Ihnen noch lernen, Herr Partsch?

PARTSCH: Robert Habeck weiß genau, was er zu tun hat. Und die Grünen werden sicherlich einen klugen Streit darüber führen, wie zukünftig eine Macht- und Gestaltungsperspektive aussehen kann. Dass Winfried Kretschmann dabei eine Präferenz hat, ist nachvollziehbar. Wichtig ist, dass es nicht in Denunziation und parteipolitischen Hick-Hack ausartet.

Herr Habeck, in Hessen regiert Schwarz-Grün überraschend geräuschlos, für manche fast zu harmonisch. Aus Ihrer Sicht: Wie grün ist Hessen überhaupt?

HABECK: Tarek Al-Wazir und Priska Hinz machen in Hessen als Minister klar grüne Politik. Natürlich wie auch bei uns mit den Mühen der Umsetzung. Eine Ökologisierung der Landwirtschaft ist in der Wirklichkeit nun mal schwieriger zu erkämpfen als auf dem Papier, ähnlich der Ausbau der Erneuerbaren Energien – Bedingung für politischen Erfolg ist, dass man sich vertraut und fair miteinander umgeht. Eine Koalition, in der man sich nicht das Schwarze unter den Nägeln gönnt, kann nicht funktionieren.

Öko und Bio sind klar im Kommen. Trotzdem gibt es noch Massentierhaltung und trotzdem können Bauern nicht von Ihren Einnahmen leben. Woran liegt das?

HABECK: Die Bauern sind gefangen in einem ökonomischen System, das immer nur eine Antwort kennt: Wachse oder weiche. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Die Preise für Milch und Schweine sind im Keller, auch im Ackerbau. Die Milchbauern müssen paradoxerweise noch mehr produzieren und melken sich in den Ruin. Ich sehe deshalb gerade eine große Nachdenklichkeit auch bei konventionellen Bauern. Es gibt immer mehr Landwirte, die realisieren, dass grüne Politik nicht gegen sie gerichtet ist, sondern andere Einkommensalternativen bietet. Uns rennen die Bauern zum Beispiel beim Vertragsnaturschutz oder bei Förderprogrammen für den heimischen Eiweißanbau die Bude ein. Wir müssen nur rhetorisch etwas abrüsten, dann könnte eine neue Allianz entstehen. Und dann ließen sich Tierschutz, Klimaschutz, Gewässerschutz auch einpreisen.

Darmstadt ist Vorreiter im Ökolandbau. Was kann die Kommune zur Agrarwende beitragen?

PARTSCH: Wir sind eine Fair-Trade-City und ins Bionetzwerk deutscher Städte eingestiegen und wir haben eine kommunale Initiative ,Darmstadt genießt fair‘ gestartet, die dafür wirbt, dass biologisch erzeugte Lebensmittel nicht teuer sein müssen. Unternehmen, Wissenschaftsinstitute, die Hochschulen, aber auch die Caritas und der Vegetarierbund sind daran beteiligt. Wir wollen nicht den Fehler des ,Veggie-Days‘ wiederholen, sondern einfach ein Angebot machen und zeigen, dass es auch anders geht.

Ein Jahr ist es her, dass Kanzlerin Merkel gesagt hat: Wir schaffen das. Hat sie Recht gehabt?

PARTSCH: Ja, sie hat Recht gehabt. Was hätte sie denn in der historischen Situation anderes sagen sollen. Die Alternative wäre gewesen, dass wir uns davon verabschieden, ein sozialer, gerechter, weltoffener Staat zu sein. Dass dies mit Problemen, die bis heute bearbeitet werden, einhergeht, war auch klar. Sie sollte daher stärker erklären, wie es aus ihrer Sicht zu schaffen ist. Die Städte und die Bürger arbeiten in ihrer großen Mehrheit daran, dass wir es weiter schaffen.

HABECK: Wir sind in Schleswig-Holstein noch mitten dabei. Wir stehen vor einer riesengroßen Integrationsaufgabe. Das ,Wir schaffen das‘ ist also ein Appell für die Zukunft. Das Wesentliche – und Ermutigende – war in dem einen Jahr ein großes Bündnis der Zivilgesellschaft. Und viel kommt von unten, aus den Kommunen. Städte wie Darmstadt sind Vorbild für bundespolitische Entscheidungen.