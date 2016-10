Schulen in Hessen: Schwarz-Grün präsentiert Novelle des Schulgesetzes

Mehr als fünf Jahre nach der jüngsten umfassenden Überarbeitung haben die Regierungsfraktionen CDU und Grüne am Dienstag ihren Entwurf für eine Novelle des hessischen Schulgesetzes vorgestellt. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) nannte in Wiesbaden als wichtigste Punkte die weitere Förderung von Ganztagsbetreuung und -unterricht sowie der Inklusion, dem gemeinsamen Unterricht von Schülern mit und ohne Behinderung. Auch die Wahlfreiheit an Gymnasien zwischen G8 und G9 soll das Gesetz weiter stärken. Es soll zum nächsten Schuljahr in Kraft treten. Die letzte große Änderung erfolgte im Jahr 2011, als die CDU noch mit der FDP regierte.

(dpa)