Schwarzarbeit mit Millionenschaden: Prozessbeginn

Vier Männer und eine Frau haben sich von heute an wegen Beihilfe zu umfangreichen Steuerbetrügereien und Schwarzarbeit vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt ihnen zur Last, zwischen Anfang 2013 und Juni vergangenen Jahres mit dem Verkauf von Scheinrechnungen an betrügerische Unternehmer einen Steuer- und Sozialversicherungsschaden in Höhe von rund 16 Millionen Euro mitverursacht zu haben. Zuvor hatten die zwischen 47 und 74 Jahre alten Männer und die 61 Jahre alte Frau laut Anklage zahlreiche Scheinfirmen gegründet, um Geschäftstätigkeit vorzutäuschen.

Die Wirtschaftsstrafkammer steht vor einer ausgedehnten Beweisaufnahme. Schon jetzt wurde der Prozess bis Mai kommenden Jahres vorausterminiert.

(dpa)