Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung: Brüder vor Gericht

Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung mit einem Schaden von knapp elf Millionen Euro wird von heute an zwei 38 und 40 Jahre alten Brüdern vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Die Anklage wirft den seit Anfang des Jahres in Untersuchungshaft sitzenden Männern vor, zwischen Januar 2012 und Februar 2016 in rund 150 Fällen entweder die Mitarbeiter ihres gemeinsamen Bauunternehmens nicht bei der Kranken- und Rentenversicherung angemeldet oder aber deren Lohnsteuer nicht beim Finanzamt abgeführt zu haben. Bislang äußerten sich die Angeklagten offenbar noch nicht zu den Vorwürfen. Die Wirtschaftsstrafkammer rechnet deshalb mit einer umfangreichen Beweisaufnahme mit bislang 16 Verhandlungsterminen bis Mitte Juli.

(dpa)