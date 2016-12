Schwarzfahrer kämpft vor Gericht gegen Strafe

Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt kämpft ein Schwarzfahrer aus dem Raum Gießen heute bgegen eine Verurteilung. Der Mann war vom Amtsgericht Gießen wegen zweifachen Schwarzfahrens zu einer Geldstrafe verurteilt worden, die das Landgericht Gießen jedoch in zweiter Instanz in einen Freispruch umwandelte. Grund waren mehrere Anstecker des Mannes mit der Aufschrift „Ich fahre umsonst”, die beim Betreten eines Busses sichtbar waren. Die Richter schlossen deswegen eine Erschleichung von Leistungen im Rechtssinne aus. Die Staatsanwaltschaft ging gegen den Freispruch in Revision.

