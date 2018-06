Schwarzfahrer schließt sich auf Zugtoilette ein: Festnahme

Um nicht kontrolliert zu werden, hat sich ein Schwarzfahrer in einem Zug von Gießen nach Frankfurt auf der Toilette eingeschlossen. Die Bundespolizei nahm den Mann jedoch fest, als er das Stille Örtchen in Frankfurt verließ. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige schon mehrfach als Schwarzfahrer aufgefallen war: Er hatte Fahrpreisnachforderungen im Wert von mehreren Hundert Euro dabei. Wie die Bundespolizei am Montag in Frankfurt mitteilte, wurde gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

(dpa)