Schwedischer Springreiter siegt in Wiesbaden

Der schwedische Springreiter Douglas Lindelöw hat am Sonntag beim internationalen Reitturnier in Wiesbaden den Preis von Hessen gewonnen. Er blieb auf seinem Pferd Zacramento im Stechen in einer Zeit von 43,86 Sekunden fehlerfrei. Zweiter wurde der im belgischen Mechelen lebende Daniel Deußer mit Cassini Bay (0/44,96). Rang drei ging an den Iren Denis Lynch mit Fairview Aliquidam (0/45,23). Zweitbester Deutscher wurde Christoph Brüse (Wachtberg) mit Flying Wonder auf Rang fünf (0/47,03).

(dpa)