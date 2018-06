Schweigeminute in Mainz für getötete Susanna F.

Mit einer Schweigeminute haben etwa 75 Menschen in Mainz der getöteten 14-jährigen Susanna F. gedacht.

Es helfe nicht, „Hass mit Hass zu begegnen”, sagte eine Rednerin am Samstag auf der Veranstaltung, zu der die „Gutmenschliche Aktion Mainz” aufgerufen hatte.

Medienbericht Fall Susanna: Ali B. gesteht Tat und soll am Abend in ... Wird Ali B. jetzt schnell nach Deutschland gebracht? Einem Medienbericht zufolge soll er schon am Samstag in Frankfurt landen. Die kurdische Polizei berichtet von einem Geständnis des Mannes, der die 14-jährige Susanna vergewaltigt und getötet haben soll. clearing

Die Leiche der 14 Jahre alte Susanna aus Mainz war am Mittwoch in einem Waldstück in Wiesbaden gefunden worden. Ein 20 Jahre alter Iraker wird verdächtigt, das seit dem 22. Mai vermisste Mädchen vergewaltigt und ermordet zu haben. Der Fall sorgt deutschlandweit für großes Aufsehen.

Ebenfalls am Samstag demonstrierte die AfD-Landtagsfraktion in Mainz unter dem Motto „Es reicht! Endlich Konsequenzen ziehen!” Etwa 100 Menschen kamen zu der Kundgebung, auf der der AfD-Landesvorsitzende Uwe Jung „reflexartige” Versuche kritisierte, Gewalttaten mit Flüchtlingen als Täter zu bagatellisieren.

(dpa)

