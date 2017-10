Schwere Knieverletzung bei Frankfurt-Verteidiger Chandler

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss für lange Zeit auf seinen Außenverteidiger Timothy Chandler verzichten. Der 27-Jährige zog sich am Samstag beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund (2:2) einen Riss des Außenmeniskus zu und muss am rechten Knie operiert werden. Das teilte die Eintracht am Sonntag mit. Wie lange Chandler konkret ausfallen wird, könne erst nach der Operation eingeschätzt werden. Die Frankfurter stehen nun vor dem Probleme, dass alle drei Spieler für die rechte Abwehrseite verletzt sind. Danny da Costa hat einen Sehnenanriss im rechten Oberschenkel, Yanni Regäsel muskuläre Probleme.

