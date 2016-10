Schwere Platte erdrückt Arbeiter

Ein Arbeiter ist im osthessischen Bad Salzschlirf von einer schweren Platte erdrückt worden. Der tödliche Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag in einem Betonwerk. Der Mann sei offenbar von einer Stahl- oder Betonplatte erdrückt worden. Zuvor hatten verschiedene Medien über den Vorfall berichtet. Die Identität des Toten sei noch nicht abschließend geklärt, sagte ein Polizeisprecher in Fulda. Kriminalbeamte und Mitarbeiter des Amtes für Arbeitsschutz waren vor Ort, um die genaue Ursache zu klären.

(dpa)