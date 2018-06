Internet Frankfurt wird ab Oktober zur Gigabit-City

Frankfurt. Frankfurt wird ab Oktober die erste Stadt in Hessen, in der das superschnelle Gigabit-Internet verfügbar sein wird. Bis 2030 soll die Technik landesweit verfügbar sein, kündigte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) auf dem hessischen Breitbandgipfel in Frankfurt an. mehr