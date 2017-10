Schwerer Unfall nach Wildwechsel

Nach Vaterfreuden: Gabius geht bei Marathon auf Rekordjagd

Frankfurt/Main. Deutschlands Vorzeigeläufer Arne Gabius will heute beim Frankfurt Marathon auf Rekordjagd gehen. Vor zwei Jahren hatte der 36-jährige Wahl-Stuttgarter in 2:08:33 Stunden den deutschen Rekord am Main verbessert. mehr