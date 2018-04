Prozess: Schwerkranker Nachbarin Konto geplündert: Drei Jahre Haft

Er nutzte einen Krankenhausaufenthalt seiner pflegebedürftigen Nachbarin, um deren Konto zu plündern: Insgesamt 12 300 Euro schanzte sich ein 52-Jähriger auf diese Weise zu, dafür wurde er am Montag vom Amtsgericht Frankfurt zu drei Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte einen Wohnungsschlüssel und gelangte so an Kontonummer sowie Geheimzahl der Seniorin. Über Telefon-Banking veranlasste er 28 Überweisungen. Die Nachbarin bemerkte später die Unregelmäßigkeiten und zeigte den Mann an. Wenige Wochen danach starb sie.

Vor Gericht legte der Angeklagte ein Geständnis ab und begründete die Taten mit seiner Spielsucht. Er habe jedoch zwischenzeitlich eine Therapie begonnen und sich in Spielbanken Hausverbote erteilen lassen. Aufgrund mehrerer einschlägiger Vorstrafen sah sich das Gericht aber nicht in der Lage, die von ihm beantragte Bewährungsstrafe auszusprechen. „Sie haben bereits oft genug Gnade erwiesen bekommen”, sagte der Richter. Auch die Staatsanwaltschaft hatte zuvor drei Jahre Haft beantragt.

(dpa)