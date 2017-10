Schwerverletzte bei Autounfall

Bei dem Zusammenstoß mehrerer Autos am Mittwochnachmittag bei Büdingen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Mann schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei in Friedberg (Wetteraukreis) mit. Der Büdinger war in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit zwei Wagen zusammen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Die Fahrerin einer der entgegenkommenden Wagen kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, die Fahrerin des anderen Autos blieb unverletzt. Die Bundesstraße 457 wurde voll gesperrt.

(dpa)