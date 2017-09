Sechs Jahre nach Messerattacke Prozess eröffnet

Mehr als sechs Jahre nach einer Messerattacke hat am Freitag vor dem Frankfurter Landgericht der Prozess gegen einen 37-Jährigen wegen Mordversuchs begonnen. Der Angeklagte soll seinem Opfer im August 2011 bei einer zufälligen Begegnung auf der Straße mit einem Klappmesser zwei Mal in den Rücken gestochen haben. Das 42-jährige Opfer und der mutmaßliche Täter stammen aus dem gleichen Dorf in Algerien.

Trotz des schweren Tatvorwurfs war der Angeklagte ein Jahr nach der Tat vom Oberlandesgericht auf freien Fuß gesetzt worden. Zu einem ersten Prozess erschien er im November 2012 zwar zunächst, setzte sich aber nach der Mittagspause mit unbekanntem Ziel ab und konnte erst in diesem Jahr wieder festgenommen werden.

Am Freitag wurde die Anklageschrift verlesen. Der Angeklagte kündigte eine Einlassung für die nächsten Verhandlungstage an. Dabei soll es auch um das Tatmotiv gehen. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst vier Verhandlungstage bis Anfang Oktober terminiert.

(dpa)