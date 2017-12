1. Bäumchen-Girlande

https://www.pinterest.com/pin/836121487041500291/

Ihr braucht: Drei verschiedenfarbige Filzstücke, Wäscheklammern, Schnur

Die Filzstücke in verschieden großen Dreiecken und Trapezen ausschneiden. Diese dann auf die Wäscheklammern kleben. Wichtig ist hierbei, dass die Spitze des Tannenbäumchens oben an der Öffnung ist. Wäscheklammern an eine Schnur hängen und fertig. Alternativ können sie auch an eine Lichterkette hängen, das verstärkt das gemütliche Weihnachtfsfeeling noch etwas.

2. Kleiderbürgel-Baum

https://www.pinterest.com/pin/836121487041500214/

Ihr braucht: Kleiderbügel aus Draht, evtl. Sprühfarbe

Den Kleiderbügel in die Form eines Tannenbaums biegen.Das war es auch schon. Falls ihr das klassische Silber nicht mögt, könnt ihr den Bügel mit einfacher Sprühfarbe (bei uns: schwarz) umgestalten. Nun kann der Baum einfach an einem Nagel aufgehängt werden. Wirklich einfach.

3. Holz-Girlande

https://www.pinterest.com/pin/836121487041500185/

Ihr braucht: Ast, verschiedene kleine Deko-Gegenstände, Schnüre, evtl. Lichterkette

Diese Weihnachtsdeko ist etwas aufwändiger. Ihr braucht einen Ast, der nicht zu dünn sein darf. Daran hängt ihr dann allerlei Schnickschnack, die ihr mit Weihnachten verbindet. Hier sind eurer Fantasie kaum Grenzen gesetzt: Süßigkeiten, Christbaumkugeln, Ausstechförmchen. Wenn ihr das Ganze anschließend noch mit einer Lichterkette umwickelt, habt ihr eine schöne Dekoration, die man mit zwei Schnüren links und rechts aufhängen kann.

4. Weihnachtsbaum-Hängerchen

https://www.pinterest.com/pin/836121487041500172/

Ihr braucht: Eis-Stiele, kleine Äste oder Reisig, Kleber, Schnur

Das Reisig in verschieden große Stücke schneiden, die dann später übereinander geklebt hoffentlich eine Weihnachtsbaumform ergeben. Habt ihr die Zweige soweit, klebt ihr sie mit Holzkleber auf die Eis-Stiele und verseht sie hinten noch mit einem kleinen Aufhänger. Wenn das ganze getrocknet ist, könnt ihr die Holz-Bäumchen noch mit Stickern oder glänzenden Steinchen verzieren.

5. Tannzenzapfen-Glas

https://www.pinterest.com/pin/836121487041500169/

Ihr braucht: Großes Glas, Tannenzapfen, Schnur, Efeu o.ä.

Diese Deko ist wohl die denkbar Einfachste: Die Tannenzapfen in das Glas füllen, das ihr dann noch nach Herzenslust verzieren könnt. Ein bisschen Schnur drum herum, Tannenzweige dran oder auch Christbaumkugeln zwischen den Zapfen machen sich gut. Wer's mag, kann die Tannenzapfen auch vorher gold oder weiß ansprühen. Auch eine Lichterkette im Glas macht den Schmuck weihnachtlich.

6. Flaschen-Kerzenständer

https://www.pinterest.com/pin/836121487041500150/

Ihr braucht: Leere Weinflaschen, Kerzen, Tannennadel-Zweige, Schnur

Die Kerzen unten anspitzen, dass sie einen guten Halt in den Flaschenhälsen haben. Das Ganze mit Schnurr und Nadelzweigen verschönern. Aber Vorsicht: Achtet darauf, dass sie Flaschen sicher stehen und auf einer feuerfesten Unterlage stehen, falls sie doch einmal umkippen sollten. Diese Weihnachtsdeko kann nämlich gefährlich werden, wenn man nicht gut aufpasst. Es will wohl keiner die Tischdecke mit einer umgefallenen Kerze in Brand stecken.