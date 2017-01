Senckenberg-Gesellschaft stellt Jubiläumsprogramm vor

Die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung wird in diesem Jahr 200 Jahre alt. Heute wird in Frankfurt das Feierprogramm im Jubiläumsjahr vorgestellt. An den mittlerweile elf Standorten der im Jahr 1817 von wissensdurstigen Frankfurter Bürgern gegründeten Gesellschaft forschen mittlerweile gut 300 Wissenschaftler. Wichtige Themen sind Artenvielfalt und Klimaveränderungen. Ein Kernstück ist das Senckenberg-Museum in Frankfurt, das derzeit neu gestaltet wird.

