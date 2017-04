Senioren als Messdiener immer öfter im Einsatz

Inhaftierter Journalist aus Flörsheim Schwester von Deniz Yücel: „Solidarität gibt uns Kraft“

Flörsheim. Seit gut sechs Wochen sitzt „Welt"-Korrespondent Deniz Yücel in türkischer Einzelhaft. In der Solidaritätskampagne ist seine Heimatstadt Flörsheim besonders aktiv. Das Referendum in der Türkei am Sonntag könnte Yücels Schicksal entscheidend beeinflussen.