Senioren aufgelauert: Haftstrafen für Trickbetrüger

Nach mehreren Trickbetrügereien, unter denen vor allem ältere Menschen zu leiden hatten, hat das Landgericht Frankfurt am Donnerstag Freiheitsstrafen verhängt. Ein 56-Jähriger wurde zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilte, eine 33 Jahre alte Frau zu zwei Jahren und drei Monaten. Die dritte Angeklagte (55) kam mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren davon, weil sie noch nicht vorbestraft war.

Die Mitglieder einer größeren Gruppe bundesweit agierender Trickbetrüger lauerten im Auto vor Apotheken, Arztpraxen und Supermärkten gezielt älteren Leuten mit Gehhilfen auf, die sie bis an die Haustüre verfolgten. Dort gelangten sie mit der sogenannten Zetteltrick-Methode in die Wohnungen der Opfer. In vier Fällen büßten diese Geld und Schmuck im Wert von mindestens 10 000 Euro ein. Ältestes Opfer war eine 90 Jahre alte Frau.

Vor Gericht legten die Angeklagten umfangreiche Geständnisse ab. Die Straftaten zu Lasten „der ältesten, schwächsten und gebrechlichsten Mitglieder unserer Gesellschaft” nannte der Vorsitzende im Urteil „niederträchtig und brutal”. Ein bestohlenes Ehepaar sei nach der Tat psychisch zusammengebrochen und lebe seither in seinem Haus „wie in einer Festung”.

(dpa)