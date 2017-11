Seniorenzentrum: Ermittlungen zu Misshandlungen ausgeweitet

Die nach einem Fernsehbericht über mutmaßliche Misshandlungen in einem Seniorenzentrum in Mühlheim bei Offenbach eingeleiteten Ermittlungen sind ausgeweitet worden. Im Verdacht stehen nun drei Frauen und ein Mann, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwoch mitteilte. Eine Verdächtige sei hinzugekommen. Es gehe um Misshandlung von Schutzbefohlenen sowie Körperverletzung. Anzeige erstattet hatte aufgrund des Fernsehberichts eine Privatperson. RTL hatte für einen Fernsehbericht der Sendung „Extra” eine Reporterin als Praktikantin in die Einrichtung eingeschleust. Sie filmte ihre Erlebnisse in dem Seniorenzentrum über Wochen.

(dpa)