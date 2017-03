Seniorin angefahren und lebensgefährlich verletzt

Eine Fahranfängerin hat in Osthessen mit ihrem Auto eine Seniorin erfasst und lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben war die 18-Jährige bei Dunkelheit und Regen auf der Hauptstraße in Kalbach (Landkreis Fulda) unterwegs, als die 72-Jährige vor ihr die Straße überquerte. Mutmaßlich wegen der schlechten Sicht habe sie die Frau zu spät gesehen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Freitag. Die Seniorin wurde gegen die Frontscheibe geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie kam ins Klinikum Fulda. Ein Gutachter untersuche nun das genaue Unfallgeschehen, hieß es.

(dpa)