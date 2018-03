Seniorin schwebt nach Wohnungsbrand in Lebensgefahr

Bei einem Wohnungsbrand in Wiesbaden ist eine 74 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die Seniorin hatte am Freitagabend selbst den Notruf gewählt, danach ihre Wohnung im obersten Stock des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses aber aus zunächst ungeklärter Ursache nicht verlassen, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute fanden die alte Frau schwer verletzt, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

(dpa)