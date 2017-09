Serienräuber begeht weitere Tat

Ein gesuchter Serienräuber hat offenbar erneut zugeschlagen. Der Mann soll am Montagvormittag in einer Tankstelle im mittelhessischen Hungen zunächst einen Betrug begangen haben, teilte die Polizei in Gießen mit. Wenige Minuten später wurde dann ebenfalls in Hungen eine Spielhalle überfallen. Der Täter konnte mit mehreren Hundert Euro Beute fliegen. Derzeit werde geprüft, ob es sich bei diesem um den Gesuchten handelt, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahndung laufe auf Hochtouren. Der 35 Jahre alte Verdächtige soll bereits eine Bank in Glauburg sowie Spielhallen in Gedern und Florstadt überfallen haben.

(dpa)