Seriensiegerin Werth wieder beim Pfingstturnier dabei

Die Seriensiegerin Isabell Werth wird auch in diesem Jahr beim Pfingstreitturnier in Wiesbaden an den Start gehen. Die 48 Jahre alte mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin hat in der hessischen Landeshauptstadt sowohl die Kür als auch den Grand Prix Special so oft gewonnen wie noch kein anderer Reiter.

Konkurrenz wird Werth in diesem Jahr vom 18. bis 21. Mai aber reichlich bekommen: So haben sich aus dem deutschen Olympiakader auch Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) und Dorothee Schneider (Framersheim) angekündigt. Letztere will sowohl in der Kür- als auch in der Special-Tour starten.

Höhepunkt für die Springreiter ist der Große Preis am Montagnachmittag. Hier hat der Wiesbadener Reit- und Fahrclub als Veranstalter das Preisgeld auf insgesamt 150 000 Euro aufgestockt, das sind 50 000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. 2017 gewann Holger Wulschner aus Groß-Viegeln, er ist auch dieses Jahr dabei.

(dpa)